Incendio nei boschi sopra a Montignoso

Un elicottero e squadre del volontariato antincendi boschivi regionale si trovano già sopra il paese di Montignoso, in provincia di Massa Carrara, dove attorno all’ora di pranzo una colonna di fumo si è alzata in una zona a forte pendenza dove crescono castagni, querce ed altre piante resinose. Un secondo elicottero è in arrivo.

L'incendio, spinto dal vento, sta infatti risalendo la montagna con fiamme alte e la sala operativa regionale ha pertanto disposto l’invio di un secondo mezzo. Al momento non risultano abitazioni minacciate dal fuoco. In arrivo pure un direttore delle operazioni ed altre squadre a terra.

I vigili del fuoco si occuperanno dei rifornimenti di acqua ai mezzi in azione e di eventuali presidi a manufatti civili, nel caso fossero minacciati dalle fiamme.

Si ricorda che la Regione Toscana ha istituito da sabato 12 a domenica 27 marzo, su tutto il territorio regionale, il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali in quanto con le attuali condizioni climatiche si potrebbe rischiare lo sviluppo di incendi boschivi.