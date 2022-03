Tragico incidente nella notte a Le Vedute, morto 35enne

Un uomo classe 1987 è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 19 e domenica 20 marzo. Il fatto è avvenuto poco dopo le 4.30 in via di Poggio Adorno, vicino alla frazione di Le Vedute, nel comune di Fucecchio.

Un 35enne di Carmignano era a bordo della sua auto quando questa è uscita fuori strada e si è incendiata. Le cause del sinistro non sono ancora chiare. Sembra che l'auto abbia colpito un albero e poi abbia preso fuoco.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco di Empoli e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio assieme a un'automedica. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e hanno trovato dentro l'auto il corpo di un uomo. Per la vittima è stato subito constatato il decesso.

Il corpo non è stato portato in medicina legale a Firenze ed è già stato restituito ai familiari.