Lancia bottiglie poi colpisce i poliziotti, arrestato

A Livorno la polizia ha arrestato per resistenza e violenza un 28enne di origini nigeriane. Nella serata di sabato 19 marzo il giovane, in piena piazza Grande, si è messo a lanciare bottiglie ai clienti di un locale. All'arrivo della pattuglia il 29enne ha cominciato a offendere e minacciare i poliziotti, colpendoli poi a più riprese e anche mordendo la mano di uno di loro. Un poliziotto ha usato lo spray al peperoncino per bloccare il giovane e poi arrestarlo.