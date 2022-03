Lite sfocia in minaccia con coltello, una denuncia

Ha minacciato un collega con un coltello, per questo è stato denunciato. Il fatto è avvenuto a Cavo (Rio) all'Isola d'Elba. Due persone si sono incontrate di primo mattino per discutere di compensi lavorativi disattesi, ma la faccenda ha preso una brutta piega. Dopo un diverbio uno dei due ha tirato fuori un coltello portato da casa, ha inseguito l'altro e lo ha minacciato. Il malcapitato è fuggito e si è rifugiato in un negozio, da dove ha chiamato i carabinieri. I militari hanno rintracciato l'altro e lo hanno denunciato, sequestrando il coltello.