Corteo contro lo sgombero di viale Corsica, tensione a Firenze

Nella serata di ieri, sabato 19 marzo, in zona Rifredi a Firenze è andata in scena una manifestazione contro lo sgombero dello stabile occupato in viale Corsica. Ci sono stati danni stando a quanto riporta la questura, che parla di agenti feriti. La polizia è infatti intervenuta in assetto antisommossa, un elicottero ha sorvolato la città. "Tre agenti sono feriti, nessuno è grave" ha detto Maurizio Auriemma, questore di Firenze.

Circa trecento persone di area anarco-antagonista hanno manifestato lungo Rifredi. È stata spaccata la vetrina di una banca, mentre sono stati danneggiati un cantiere e un altro esercizio vicino. Forti i disagi alla circolazione tra via Mariti, via Corridoni e piazza Dalmazia. Sarebbero state lanciate dei fumogeni, dei cassonetti sarebbero andati a fuoco.

Sono state cinque le persone fermate e le cui posizioni sono al vaglio degli investigatori. I manifestanti hanno provato ad arrivare ai viali ma sono stati contenuti dalle forze dell'ordine. Dopo essersi allontanati dai viali i manifestanti hanno raggiunto l'immediata periferia Nord di Firenze, entrando anche in un centro commerciale. Una volta all'interno avrebbero anche cercato di chiudere i cancelli d'ingresso della struttura, ma non ci sarebbero riusciti per l'intervento della polizia.

L'assessora Albanese: "La violenza non è mai giustificata"

"Manifestare è un diritto ma la violenza non è mai giustificata". É quanto dichiara l'assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese in merito al corteo tutt'ora in corso in città contro uno sgombero effettuato nei giorni scorsi. "In queste ore abbiamo assistito a scene di guerriglia urbana con vetrine danneggiate, lanci di bombe carta, barricate. Sono comportamenti gravissimi: giocare alla guerra mentre è in corso una una guerra vera è inaccettabile" conclude l'assessora Albanese.

Tozzi (Toscana Domani): "Inorridita"

Elisa Tozzi di Toscana Domani dice: “Sono inorridita dalla guerriglia urbana andata in scena ieri sera a Firenze. Non è possibile continuare a concedere queste passerelle a gruppi di violenti e facinorosi che non hanno altro da manifestare se non la propria brutalità e mi auguro che alla tempestiva condanna dell'assessore Albanese facciano seguito le censure dei vertici dell'amministrazione comunale e regionale, così come è stato per la manifestazione che devastò il centro storico il 30 ottobre 2020. O forse i cittadini e i commercianti di Rifredi, San Jacopino e Novoli contano meno di quelli del quartiere 1? Il mio ringraziamento alle forze dell'ordine e della sicurezza pubblica che hanno saputo gestire al meglio una situazione non facile”.

Dal Sap: "Condanniamo la violenza"

"Ci ritroviamo ancora in una condizione di difficoltà dove a subire sono sempre i colleghi in prima linea". È quanto afferma in una nota Massimo Bartoccini Segretario Provinciale del SAP di Firenze che sottolinea: "Anche ieri sera contiamo dei poliziotti feriti. Li contiamo per cercare di fermare la protesta violenta di un gruppo di area antagonista e di anarchici che hanno manifestato per le vie della città contro lo sgombero di una palazzina occupata da dieci anni. Ci hanno lanciato contro bombe carta consapevoli che ci potevano fare feriti gravi. Si manifesta un dissenso oppure ci si rende protagonisti di vere e proprie guerriglie per colpire la Polizia? Condanniamo queste manifestazioni violente, mai – conclude Bartoccini - una qualsiasi ragione, anche con le più nobili motivazioni, può giustificare la violenza".