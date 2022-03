Un 16enne è grave dopo un incidente. Il giovane stava gareggiando con la sua moto in un crossodromo a Montevarchi quando, prima delle 16 di domenica 20 marzo, è caduto. Avrebbe perso il controllo delle due ruote e sarebbe finito a terra. I sanitari inviati dal 118 lo hanno soccorso ed è stato allertato Pegaso. Il giovane è stato portato a Siena a Le Scotte in codice rosso. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti.