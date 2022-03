Pallavolo I'Giglio, prima vittoria per l'U12

Prima vittoria per le bimbe dell'U12 della Pallavolo I'Giglio che sul campo di casa trovano il 3-0 contro Poggibonsi.

La squadra aveva iniziato il campionato con una sconfitta di stretta misura contro Certaldo, dettata soprattutto dall'emozione della prima partita e dall'insicurezza. Già una settimana dopo le bambine hanno preso più fiducia; rotto ormai il ghiaccio non c'è stata più insicurezza nel provare a schiacciare o addirittura saltare a muro. Anche più consapevoli del campo hanno cercato di tenere vivo ogni pallone, rimanendo concentrate in tutti i set nonostante il vantaggio.

Il prossimo incontro vedrà la squadra di Elena Furiesi ancora alla Palestra Enriques sabato 2 aprile per ospitare il Montelupo.