Successo per l'iniziativa pro-Ucraina di Lega Empolese Valdelsa

Soddisfazione per la partecipazione all’iniziativa a sfondo solidale di venerdì scorso 18 marzo presso la pasticceria Oasi Dolce di Empoli, promosso dalla Lega Empolese Valdelsa.



Durante l’incontro, svoltosi in un clima di informale vivacità, è stato possibile per alcuni partecipanti prendere contatti con Onorevoli e Consiglieri per approfondire tematiche del territorio.



Gli Onorevoli Manfredi Potenti e Guglielmo Picchi hanno brevemente rappresentato il difficoltoso lavoro della Lega a livello Parlamentare tra la pandemia e il rischio di una guerra mondiale sottolineando il complesso lavoro di mediazione in un governo con un rapporto di forza che ostacola continuamente le nostre proposte.



È stato ricordato che la grave crisi energetica che ci sta ricattando è dovuta a storiche scelte politiche che ci hanno vincolato ad un unico fornitore. Molte sono le sfide che ci attendono per continuare a costruire un’alternativa credibile e molto è l’impegno che viene richiesto ai rappresentanti del territorio, impegno a cui alcuni eletti si sono facilmente sottratti alla prima difficoltà.



Il ringraziamento va sinceramente a tutti i partecipanti che hanno contribuito a una piacevolissima, oltre che solidale, serata e alla Pasticceria Oasi Dolce che ci ha riservato una gentilissima accoglienza.



Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Croce Rossa in favore della popolazione Ucraina.

Lega Empolese Valdelsa