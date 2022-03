Visita del cardinale Simoni a San Donato a Chiesanuova

Sabato 19 marzo per la Solennità di San Giuseppe, il Cardinale Ernest Simoni, si è recato in visita alla Parrocchia di San Donato a Chiesanuova, accolto dal Parroco don Cristian Comini e dalle massime autorità cittadine: dal Sindaco di San Casciano Roberto Ciappi, dal Comandante della Polizia Municipale Massimo Zingoni, dal Comandante della Locale Stazione Carabinieri Maresciallo Mirco Rugi, dal Governatore della Misericordia Marco Poli e da tanti fedeli i quali da settimane, con trepidazione, aspettavano con gioia la visita del Porporato.

“Con viva gioia, sono quest’oggi giunto a Chiesanuova, tra le bellissime colline di San Casciano in Val di Pesa nella Solennità di San Giuseppe, – queste le parole del Cardinale – per così pregare con tanti fedeli di questa bella e viva comunità, in modo particolare per la pace nel mondo e nella martoriata Ucraina. San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria, Padre putativo del Signore Gesù e Patrono della Chiesa universale, interceda verso il suo unigenito figlio e donare l’implorata pace, liberando il mondo dall’oppressione di ogni guerra. San Giuseppe, Uomo giusto per eccellenza, illumini i governanti, affinché spronati dal suo esempio possano ritrovare la fraterna riconciliazione e la concordia”.

Al termine della Santa Messa il Cardinale prima di lasciare la Parrocchia, ha incontrato i fedeli presenti e si è soffermato in preghiera davanti alla Statua della Vergine Maria, collocata nel giardino della canonica, a ricordo della storica visita del Porporato a Chiesanuova.