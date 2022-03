Basket Castelfiorentino, i risultati del vivaio gialloblù

Ecco i risultati delle giovanili gialloblù.

Under 13 Silver

Si chiude con una bella vittoria lontano da casa, e con un ottimo secondo posto in classifica, la seconda fase del gruppo Under 13 che espugna il parquet del Pino Firenze per 34-84. Gara sempre saldamente in controllo per la formazione castellana che di fatto decide le sorti del match già nella prima parte, andando al riposo lungo sul 16-49. Un vantaggio che, nella ripresa, i gialloblu amministrano tenendo alte attenzione ed intensità, chiudendo così al meglio questa seconda parte di stagione. Adesso sosta prima del via alla terza fase valida per il titolo regionale.

PINO FIRENZE – ABC CASTELFIORENTINO 34-84

Parziali: 3-25, 13-24, 8-24, 10-11

Sono scesi in campo: Matteuzzi, Matteini, Rosi, Consiglio, Bufalini, Barnini, Fedeli, Simoncini, Zampacavallo, Costantini, Poggesi, Chesi. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Under 14 Elite

Come nel più classico dei testa coda, l’Under 14 prosegue senza indugi la propria corsa ai danni del Firenze 2, battuto a domicilio per 36-95. Una vittoria che conferma primo posto e imbattibilità per la truppa gialloblu, e giunta sulla scia di una sfida a senso unico. Il 2-32 che lampeggia dopo 10 minuti, infatti, fotografa una gara subito indirizzata e poi tranquillamente amministrata per tutti i quaranta minuti.

Prossimo impegno domenica 27 marzo alle ore 9.30 al PalaBetti contro il Pino.

FIRENZE 2 – ABC CASTELFIORENTINO 36-95

Parziali: 2-32, 10-21, 17-20, 7-22

Tabellino: Garbetti 2, Agbegninou 13, Bianchi 2, Baldi 8, Zecchi 25, Ciulli 8, Pieri 4, Marzi 6, Bufalini 9, Crisafi 4, Borghesi 10, Grozav 4. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Under 15 Eccellenza

Il big match si tinge (ancora) di gialloblu. Al PalaBetti il gruppo Under 15, che ha ormai ipotecato il primo posto del proprio girone, regola la Mens Sana Academy, seconda della classe, per 83-77. Gara bella e combattuta, con i gialloblu che sul finale riescono a piazzare il break decisivo dando subito una bella riposta dopo il passo falso della scorsa settimana a Empoli. Ottimo l’approccio castellano che vale il +7 al 10′ (20-13), vantaggio che i gialloblu amministrano andando all’intervallo sul 45-38. Nella ripresa l’Abc mantiene saldo il controllo fino al 30′ (66-57), salvo poi subire la rimonta ospite all’inizio dell’ultimo quarto, con Siena che torna pericolosamente a -2. Ma proprio quando l’inerzia sembra girare, i gialloblu riprendono in mano le redini del match e allungano di nuovo, stavolta definitivamente. Prossimo impegno, ultimo della prima fase, domenica alle ore 16.30 sul parquet della Virtus Siena, recupero della prima giornata di ritorno.

ABC CASTELFIORENTINO – MENS SANA ACADEMY 83-77

Parziali: 20-13, 25-25, 21-19, 17-20

Tabellino: Ticciati 36, Zecchi, Carzoli 4, Grassi, Bufalini 4, Filomeno 17, Vallerani 4, Niccolini, Casadei 2, Leti 5, Marchetti 2, Borghesi 9. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Under 16 Silver

Prima sconfitta nella seconda fase per il gruppo Under 16 che cade sul parquet del Firenze Academy per 67-61. Un ko frutto delle troppe disattenzioni difensive e giunto al termine di una gara equilibrata nella prima parte e poi girata dai locali con un parziale al rientro dall’intervallo lungo. Dopo il 15-16 della prima frazione, la musica non cambia nella seconda tanto che le squadre vanno al riposo lungo in perfetta parità (32-32). Nella ripresa, però, complici le disattenzioni gialloblu, i fiorentini allungano toccando il +8 al 30′ (55-47), vantaggio che di fatto riescono a difendere fino allo scadere. Prossimo impegno mercoledì 30 marzo alle ore 17.30 quando al Palabetti arriverà la Laurenziana.

FIRENZE ACADEMY – ABC CASTELFIORENTINO 67-61

Parziali: 15-16, 17-16, 23-15, 12-14

Tabellino: Rosi 13, Ticciati 10, Bici ne, Merlini 2, Marchetti 5, Carzoli ne, Bartolini 2, Lilli 14, Damiani 6, Viviani 9, Bernardoni ne, Leti. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Minibasket

Solo gli Aquilotti in campo nel weekend del minibasket gialloblu. Il gruppo 2011/2012 si è arreso a Prato, che ha espugnato il PalaBetti portando a casa tutti i sei tempini di gioco. Una gara in cui i gialloblu, tornati in campo con numeri sufficienti da soli 15 giorni, hanno dovuto fare i conti con le assenze, il principale tallone d’Achille della formazione castellana in questa seconda parte di stagione. Al di là della sconfitta, insomma, l’obiettivo principale è tornare in campo quanto prima al gran completo così da riprendere a pieno regime il lavoro quotidiano in palestra.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa