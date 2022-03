Torna il Beat Festival a Empoli: Tananai e MadMan i primi nomi

Sono Tananai e MadMan i primi grandi nomi dell'estate al parco di Serravalle di Empoli. Il Beat Festival si terrà dal 24 al 28 agosto e oggi - primo giorno di primavera - ha annunciato i primi due artisti, svelando anche le date dei due concerti. Lo ha fatto con un annuncio a sorpresa sui social.

Tananai, reduce dal successo di Sanremo, salirà sul palco del Beat giovedì 25 agosto. Il rapper MadMan invece sarà di domenica, per la precisione il 28 agosto. Gli orari e le lineup complete devono ancora essere ufficializzati, ma intanto il Beat si fa sentire.

I biglietti per il concerto di Tananai sono in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster al costo di 18 euro più prevendita. I biglietti per il concerto di Madman saranno in vendita a partire da martedì 22 marzo sui circuiti Ticketone e Ticketmaster al costo di 28 euro più prevendita.

Beat Festival anche per il 2022 si preannuncia un appuntamento importante per chi ama la musica. Non mancheranno le parti dedicate al cibo e al market sia del vintage che dell'handmade. Il tutto, ovviamente, al parco di Serravalle.