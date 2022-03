Trovato cadavere nel cortile di una ditta a Sesto Fiorentino

Il cadavere di un 48enne di origini cinesi è stato trovato nel cortile di un capannone industriale. Il fatto è avvenuto in via Bruschi a Sesto Fiorentino, dove ha sede una ditta di pelletteria. Il ritrovamento è stato fatto domenica 20 marzo. L'uomo presenta una ferita alla testa, che potrebbe essere compatibile con una caduta, anche se sono stati disposti accertamenti e il pm ha deciso per l'autopsia. Il 48enne aveva problemi di salute, una delle ipotesi è che abbia avuto un malore e sia caduto. La polizia è intervenuta e sta vagliando tutte le ipotesi.