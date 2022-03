Dantedì agli Uffizi: visibile al pubblico l'affresco di Andrea del Castagno

Per il Dantedì degli Uffizi: da domani verrà esposto al pubblico l’affresco raffigurante l’Alighieri di Andrea del Castagno. Il capolavoro del pittore fiorentino, opera del primo Rinascimento, sarà visibile al pubblico nella sala che accoglie i dipinti di Filippo Lippi, di Piero della Francesca e di Paolo Uccello

Arriva la ‘social serie’ del museo, dedicata a Dante: dal 25 marzo fino ad ottobre, sui canali Facebook, Youtube e sul sito web del museo, ogni settimana verranno pubblicati via via gli episodi (in tutto 31) che hanno composto lo spettacolo teatrale sulla Divina Commedia, “Tra selva e stelle”, andato in scena lo scorso 6 settembre nel giardino di Boboli

Il 23 marzo nell’Auditorium Vasari la lectio dantis sarà tenuta da professor Bill Sherman, direttore del Warburg Institute di Londra (verrà trasmessa in diretta su Facebook)

Prorogata a Palazzo Pitti la mostra “Dall’inferno all’Empireo. Il mondo di Dante tra scienza e poesia”

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio Stampa