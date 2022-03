DanteDì, al via le Serate Dantesche a Empoli: la Divina Commedia con Simone Terreni

In occasione dei 701 anni dalla morte di Dante Alighieri, l’imprenditore e manager Simone Terreni propone due appuntamenti, giovedì 24 e venerdì 25 marzo, organizzati da Inside Factory in collaborazione con la Libreria NessunDove e la Biblioteca comunale di Empoli in cui attualizzare i canti della Divina Commedia, presentando anche il suo ultimo libro ‘A Superar lo Inferno’ dedicato alla crescita professionale e personale, edito da TréFoglie

SAVE THE DATE: giovedì 24 marzo - ore 21:30

“A VISO APERTO” - Spiegazione e lettura recitata del Canto X dell’Inferno, a cura di Simone Terreni

Location: Libreria NessunDove - piazza Farinata degli Uberti 18, Empoli

Modalità di partecipazione: evento ad ingresso libero fino ad esaurimento posti

Organizzatori: Inside Factory e Libreria NessunDove

Acquisto dei libri consentito sia ad inizio che a fine serata. Firmacopie a fine serata. Non è previsto rinfresco.

SAVE THE DATE: venerdì 25 marzo ore 18:00

“FATTI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI” - Spiegazione e lettura recitata a due Voci del Canto XXVI dell’Inferno con Simone Terreni e Riccardo Starnotti, esperto di Dante e fondatore di Dantflix

Location: Auditorium Sala Maggiore della Biblioteca Renato Fucini – via dei Neri, 15 Empoli

Modalità di partecipazione: evento ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per partecipare è consigliata la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.empoli.fi.it

Organizzatori: Inside Factory e Biblioteca Comunale di Empoli

Acquisto dei libri consentito sia ad inizio che a fine serata. Firmacopie a fine serata.

Non è previsto rinfresco.

L’autore. Ingegnere e imprenditore, classe 1972, Simone Terreni è Managing Director di VoipVoice, CEO & Founder di Inside Factory. Sostenitore dell’Innovazione Tecnologica, attraverso i servizi voce VoIP e connettività di VoipVoice si propone di promuovere la digitalizzazione delle telecomunicazioni e lo Smart Working in tutta Italia. Innovatore e storyteller, dalla passione e dallo studio di Dante ha dato vita al progetto @ladivinacommediasutiktok, diventando uno dei Creator della Comunità di TikTok. È formatore per Inside Factory, Confindustria Firenze, Confcommercio Catania, Elite Academy e ASEV (Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa). Ha collaborato, come docente, con Confartigianato Alessandria e Padova Promex. Ha realizzato corsi di formazione aziendale e interaziendale su, tra gli altri, Digital Transformation, Tecniche di Vendita, Social Strategy, Time Management, Customer Care, Comunicazione Efficace. Autore e ideatore di testi sull’importanza di una corretta educazione digitale, è uscito da poco con il suo nuovo libro “A superar lo Inferno” sulla crescita personale e professionale. Forbes lo ha inserito tra i 100 Top Manager 2021.

