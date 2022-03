Dottorato honoris causa dall’Università di Tolosa al professor Maurizio Bettini

Il professor Maurizio Bettini sarà insignito del dottorato honoris causa dall’Università di Tolosa. Un importante riconoscimento per il docente, che è Professore emerito dell’Università di Siena e per il dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne, di cui fa parte.

La cerimonia si terrà martedì 22 marzo alle ore 18 presso l’università francese.

Il prestigioso riconoscimento gli viene attribuito per i meriti come filologo e antropologo dell’Antichità e, in particolare, per i suoi studi nell’ambito delle religioni antiche.

Maurizio Bettini è direttore del Centro interuniversitario di “Antropologia e Mondo Antico” dell’Università di Siena, da lui fondato nel 1986 ed è docente di filologia classica presso l’Ateneo senese.

Ha svolto regolarmente seminari presso il “Department of Classics” della University of California at Berkeley, e come "Directeur d’études invité" ha tenuto numerosi seminari presso la École de Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. È stato invitato a tenere lezioni in prestigiose Università del mondo quali Johns Hopkins University, Baltimore, Ohio University at Columbus, Collège de France, University of Toronto, University of Buffalo, University of Genève and Lausanne, University of Kyoto, Université Diderot Paris.

Numerose le sue pubblicazioni, spesso tradotte anche in lingua straniera. Tra queste sono da ricordare: Antropologia e Cultura romana (NIS 1986= Carocci 2019), Nascere. Storie di donne, donnole, madri ed eroi (Einaudi 1998); Voci. Antropologia sonora del mondo antico (Einaudi 2008); Vertere. Un’antropologia della traduzione nella cultura antica (Einaudi 2012 - Vincitore del Premio Mondello Critica 2013); Il dio elegante. Vertumno e la religione romana (Einaudi 2015); A che servono i Greci e i Romani? (Einaudi 2017); Il Presepio (Einaudi 2018); Homo sum. Essere «umani» nel mondo antico (Einaudi 2019); Hai sbagliato foresta. Il furore dell’identità (Mulino 2020). Per l’editore Einaudi cura la serie “Mythologica” e per Il Mulino è responsabile della collana “Antropologia del Mondo Antico”. Collabora con la pagina culturale de “La Repubblica” ed è autore di romanzi e racconti.

Fonte: Università di Siena