Economia: terza edizione del Premio ChiantiTesi in Consiglio regionale

Conferenza stampa con premiazione della terza edizione del Premio ChiantiTesi. Appuntamento in Auditorium di palazzo del Pegaso, martedì 22 marzo alle 12, con i riconoscimenti a due Tesi di laurea magistrale in economia e management, selezionate e valutate da una giuria di 6 docenti universitari; al primo classificato andranno 2mila 500 euro, al secondo mille.

Alla premiazione interverranno il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo; il consigliere regionale Massimiliano Pescini; il presidente di ChiantiBanca Cristiano Iacopozzi e Andrea Ciani, presidente dell’associazione Chianti Economic Forum. Saranno presenti anche i vincitori del premio, che presenteranno le loro tesi.

Il Premio, oggi alla sua terza edizione, è nato nel 2019 dalla partnership fra ChiantiBanca e Chianti Economic Forum per analizzare e sostenere l’economia del Chianti. L’obiettivo è promuovere e premiare capacità e competenze di studenti, appena laureati, chiamati a rappresentare una risorsa per il tessuto economico locale. Un’occasione per guardare allo sviluppo delle economie locali, valorizzandone le ricchezze e mettendo al centro il capitale umano.

Fonte: Regione Toscana