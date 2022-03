Festa dei lettori alla Biblioteca Ficino: tutte le iniziative a Figline

Un fine settimana di appuntamenti che ruotano intorno ai libri, con la Festa dei lettori in programma sabato 26 e domenica 27 marzo alla Biblioteca comunale Marsilio Ficino di Figline, l’appuntamento dedicato ai maggiori “consumatori” di pagine dell’anno ai quali sarà dedicato un premio. Tutte le iniziative saranno a ingresso gratuito, con prenotazione necessaria.

Si comincia però mercoledì 23 marzo, sempre alla Biblioteca Marsilio Ficino, dalle ore 16, con il terzo e ultimo appuntamento del viaggio “Dalla pietra al web”, il corso di formazione per imparare a conoscere l’universo Wikipedia, la più grande enciclopedia digitale gratuita e collaborativa. Per farlo, Susanna Giaccai e Manuela Musco guideranno i partecipanti a elaborare contenuti conformi agli standard della comunità di Wikipedia per migliorare le voci dell’enciclopedia che riguardano Figline e Incisa Valdarno. La partecipazione è gratuita, necessaria la prenotazione su www.fiv-eventi.it. Sarà necessario portare con sé un proprio computer.

Restando in Biblioteca, nel weekend si celebra la Festa dei lettori, l’appuntamento annuale dedicato a tutti gli appassionati di libri. Con tante iniziative in programma. Alle 10.30 del mattino, la prima lezione di “Impariamo a meditare: conoscere la meditazione e la mindfulness”, un corso a cura di Giancarlo Shinkai Carboni in otto incontri, per avvicinarsi al mondo della meditazione e della mindfulness imparando le nozioni utili per poter iniziare a praticarla a casa, scoprendo anche libri e altri strumenti utili ad approfondire l’argomento. Il percorso è rivolto a tutti (consigliato dai 14 anni in su) e non è richiesta nessuna conoscenza pregressa. Ogni incontro è diviso in una parte introduttiva, una parte teorica, una di lavoro sul corpo, una dedicata agli esercizi di respirazione, una a quelli di meditazione, una parte dedicata alle domande e risposte, una conclusione nella quale saranno dati i “compiti per casa”. I partecipanti dovranno portare un tappetino da fitness e un cuscino da meditazione o un mattoncino morbido da yoga. Gli incontri si terranno tutti di sabato alle ore 10.30, nelle seguenti date: 26 marzo, 2, 9 e 30 aprile, 7, 14, 21 e 28 maggio. La partecipazione è gratuita, necessari Green pass e prenotazione su www.fiv-eventi.it.

Alle 16 la premiazione dei lettori più appassionati del 2021, appuntamento tradizionale che si ripete ogni anno. Alle 17, Irene Romano presenta il libro “La macchia mediterranea e altri guai” (L’Erudita, 2021). L’autrice conversa con Maurizia Fossi.

La Festa della biblioteca prosegue domenica 27 dalle 10.30 con le “Storie dal mondo”, letture e racconti per grandi e piccoli a cura dell’associazione Anelli Mancanti. Alle 16 “Una valigia piena di storie”, l’apprezzatissimo appuntamento con le letture animate a cura delle operatrici della biblioteca comunale.

In calendario anche il secondo appuntamento con “I sabati della salute”, il ciclo in quattro pomeriggi durante i quali approfondire i temi del benessere e conoscere i servizi del sistema sanitario. Il 26 marzo alle 16, al Centro sociale “Il giardino”, si terrà un vero e proprio corso accelerato sui servizi informatici del servizio sanitario. Il personale della Usl Toscana Centro dimostrerà quanto è semplice consultare il fascicolo sanitario, prenotare o disdire esami e visite, scaricare i referti medici dal proprio pc o dispositivo mobile. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con Ausl Toscana Centro. Ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Figline e Incisa - Ufficio Stampa