Furgone che trasporta esplosivo si schianta contro un albero: un ferito grave

Un furgone si è schiantato contro un albero mentre transitava sulla Ss12 del Brennero a Borgo a Mozzano. Il mezzo, da quanto appreso, trasportava esplosivo per cave. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 7. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire la bonifica.

A bordo vi erano due uomini, entrambi rimasti feriti. Uno dei due sarebbe grave ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa con l'elisoccorso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità locale.