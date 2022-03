Gatto cade in un pozzo di 15 metri, salvato dai vigili del fuoco

Storia a lieto fine per un gatto caduto in un pozzo profondo circa 15 metri e recuperato dai vigili del fuoco. È successo a Borgo a Giovi, nel comune di Arezzo, dove questo pomeriggio sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Arezzo.

Per il recupero dell'animale la squadra dei vigili del fuoco ha utilizzato tecniche SAF, Speleo Alpino Fluviale. Calandosi all'interno del pozzo, i pompieri sono riusciti a mettere in salvo il gatto. Recuperato in buone condizioni, una volta fuori dal pozzo e di nuovo libero, l'animale è stato riconsegnato ai padroni che hanno potuto riabbracciare il proprio amico a quattro zampe.