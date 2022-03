Giorno di Leonardo 2022: eventi, iniziative e teatro a Vinci. Online il nuovo sito

Torna in presenza e dal vivo la manifestazione dedicata alla nascita di Leonardo nel suo paese natale. Il prossimo 24 di aprile, a Vinci, un insieme di eventi, iniziative, performance teatrali e artistiche si susseguiranno nell’arco di un’intera giornata dedicata al compleanno del Genio. Il Giorno di Leonardo 2022, manifestazione ormai giunta alla sua sesta edizione, avrà come tema di quest’anno il ritorno alle origini e la riscoperta di un evento, inserito come sempre nel quadro delle celebrazioni leonardiane, attraverso le tante iniziative in programma.

Una sorta di ritorno alla natura, tanto cara a Leonardo, ma con una veste nuova. È da poco online infatti il nuovo sito del Giorno di Leonardo, con una veste grafica rinnovata e originale, concepito per offrire un’interazione maggiore con il pubblico sia in rete che dal vivo, e dare la possibilità a chiunque di partecipare ad una delle manifestazioni più partecipate degli ultimi anni. Oltre al sito www.giornodileonardo.it sono online anche i nuovi canali social “Giorno di Leonardo” Facebook e Instagram nei quali è possibile trovare le anticipazioni in vista della manifestazione di Domenica 24 aprile. L’azienda Connecta srl ha seguito ideato il concept grafico dell’edizion 2022, così come il nuovo sito, i social e tutta la comunicazione.

La Pro Loco Vinci, curatrice dell’evento, ha deciso di investire, nonostante lo stop causato dalla pandemia, per portare avanti un progetto che si rinnova ogni anno e che cresce, grazie anche al supporto dell’Amministrazione comunale di Vinci e a patrocini importanti: dall’Unione dei Comuni, alla Città Metropolitana, alla Regione e al Consiglio Regionale, fino alla Città di Amboise e il Comune di Milano.

Seguite dunque i nuovi canali web del Giorno di Leonardo per scoprire il programma di una festa di compleanno davvero geniale!

Fonte: Ufficio Stampa