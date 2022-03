Il Gialloblu Castelfiorentino si arrende al Mugello nello scontro diretto: 62-69 il finale al PalaBetti

Quando salire sul treno che porta ai playoff è l’obiettivo della stagione, certe sconfitte pesano più di altre, e quella rimediata dal Gialloblu Castelfiorentino per mano del Mugello Basket è purtroppo una di queste. Uno scontro diretto che, alla fine dei giochi, potrebbe risultare decisivo, così come i tre che ancora mancano, ovvero il ritorno a Montevarchi e i due derby contro il Montesport. Al PalaBetti i ragazzi di Dario Chiurugi si arrendono 62-69 al termine di una gara di fatto sempre di rincorsa, seppur riacciuffata alla fine della terza frazione. E adesso otto giorni di tempo per prepararsi alla trasferta di Montevarchi, in programma martedì 29 marzo, snodo forse cruciale per la stagione castellana.

Avvio tutto in salita per i gialloblu, che accusano la verve degli ospiti i quali provano subito a scappare toccando il +9 al 10′ (11-20). Nel secondo quarto la gara scorre via su un entusiasmante botta e risposta, anche se Mugello riesce a difendere il vantaggio accumulato e ad andare al riposo lungo sul +11 (31-42). Al rientro arriva la bella reazione della truppa castellana, che alza l’intensità in difesa e ricuce con pazienza fino a toccare il -3 alla terza sirena (48-51). Gara completamente riaperta, dunque, ma nella volata finale gli ospiti riescono a prendere nuovamente qualche possesso di vantaggio che sono bravi ad amministrare, e a quel punto il Gialloblu può solo inseguire.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – MUGELLO BASKET 62-69

Parziali: 11-20, 31-42 (20-22), 48-51 (17-9), 62-69 (14-17)

Tabellino: Buti 12, Zampacavallo 7, Cetti 3, Talluri J. 16, Castellacci 8, Turini 12, Caggiano 4, Talluri, Pratelli, Cavini, Giotti, Marrucci. All. Chiarugi.

Arbitri: Indrizzi di Sinalunga, Cortellessa di Chiusi.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino