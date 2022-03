Inaugurata a San Miniato la Mostra 'Trash Art. I Lions per il mare' a Palazzo Grifoni

Inaugurata sabato 19 marzo u.s. la Mostra organizzata dal Lions Club San Miniato “Trash Art. I Lions per il mare”, alla presenza del Governatore Distrettuale Giuseppe Guerra, che ha lodato l’iniziativa come esempio di riutilizzo virtuoso di materiali ormai giunti a fine vita, nello spirito di rispetto dell’ambiente e di promozione di buone pratiche che da sempre anima il Lions Club. Il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha portato i suoi saluti, auspicando che l’esposizione di pesci e ambienti marini ricreati con rifiuti e materiali di scarto possa essere visitata da alunni e studenti delle scuole del territorio, dato il suo valore educativo in particolare verso i giovani. Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini Salini ha sottolineato il pregio artistico delle opere, sebbene realizzate per lo più da soci e simpatizzanti non professionisti delle arti. Anche il Vescovo della Diocesi Sanminiatese, Mons. Andrea Migliavacca, ha espresso il suo plauso all’iniziativa, che celebra il rispetto della vita di tutte le creature. Il socio Lions Maurizio Giani ha ricordato la nascita e la realizzazione del progetto, nell’ambito del Dipartimento Ambiente del Distretto Lions 108LA. Presenti anche la Vice Sindaco Elisa Montanelli e l’Assessore Loredano Arzilli, l’Assessore alla Cultura e Scuola del Comune di Santa Croce sull’Arno Elisa Bertelli e il Presidente della Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini. Per la Crédit Agricole Italia ha partecipato il Responsabile Commerciale di zona Marco Mondanelli. Dopo il taglio del nastro, i visitatori hanno potuto ammirare le colorate e fantasiose opere in mostra, riprodotte nel catalogo dell’evento a disposizione del pubblico. Il Lions Club San Miniato ringrazia la Crédit Agricole Italia per la gentile concessione dei prestigiosi spazi di Palazzo Grifoni quali sede della mostra, che sarà visitabile fino al 10 aprile nei giorni di sabato e domenica con orario 10-19. Ingresso libero, nel rispetto delle normative anti covid-19 vigenti al momento della visita. Per informazioni: trashartsanminiato@gmail.com; tel. 3297518568.

Fonte: Lions Club San Miniato