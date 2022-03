Incidente a Firenze, auto finisce in un giardino: ferita la conducente

Incidente questo pomeriggio a Firenze, in via dell'Olivuzzo, dove un'auto è finita in un giardino privato, di alcuni metri sotto al livello stradale. Sul posto, intorno alle 16.15, i vigili del fuoco del comando di Firenze e i sanitari del 118 che hanno preso in carico la conducente della macchina, rimasta ferita, per gli accertamenti del caso.

L'auto avrebbe prima sfondato una recinzione metallica per poi terminare la corsa nel giardino sottostante alla strada. Al momento dell'incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, non era presente nessuno nel giardino. In seguito ai soccorsi, la macchina è stata rimossa e la parte di marciapiede interessata dall'evento è stata transennata dalla polizia municipale intervenuta sul posto.