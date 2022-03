Incidente questa mattina in Fi-Pi-Li tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Una donna di 30 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli in codice verde, fortunatamente non è grave. A causa dell'incidente si sono formati fino a 4km di coda.

Sul posto due ambulanze e Società Autostrad. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.