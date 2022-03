La Calamita odv pronta a riprendere tutte le attività e gli eventi in presenza

Con la festa di primavera di domenica 13 marzo la Calamita odv si dice pronta a riprendere tutte le attività e gli eventi ricreativi in presenza. Dopo mesi di incontri online, aperitivi via social e serate di intrattenimento tramite web, in piazza d’Acquisto tornano i dopocena all’insegna del gioco e del divertimento, i pranzi in compagnia ed i pomeriggi di svago per i più piccoli. Proprio qualche giorno fa i giovani animatori del Centro hanno organizzato una festa di apertura alla bella stagione, radunando molti bambini desiderosi di ritrovarsi, di giocare e divertirsi in spensieratezza, e tra alcune settimane ricominceranno anche i tradizionali pranzi domenicali. L’augurio-dicono da la Calamita odv-è che l’arrivo della primavera consenta un progressivo ritorno alla normalità dopo due anni difficili di chiusura e lontananza, permettendo incontri in presenza, eventi ed attività capaci di coinvolgere ed aggregare i donatori e più in generale tutti i cittadini che vogliono fornire il proprio contributo al Progetto. Inoltre, ricordano, è possibile essere a fianco dell’organizzazione di volontariato in modo totalmente gratuito tramite la donazione del 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi.

Fonte: La Calamita odv