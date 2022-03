La Cip-Ghizzani cede al Punto Sport per 3-1

Battuta d'arresto per la Cip-Ghizzani che riesce a conquistare soltanto un set nella gara casalinga contro Punto Sport.

Le biancorosse durano molta fatica durante tutta la gara, perfino il set vinto è terminato ai vantaggi. Le avversarie hanno prevalso sia in attacco che in difesa, ma non è stata la parte tecnica o strategica a fare la differenza. Ci sono stati diversi momenti, soprattutto nel terzo parziale, in cui le nostre ragazze si sono portate in vantaggio sul Punto Sport anche di diversi punti e ciò fa capire come la gara potesse essere abbordabile. Trovarsi sempre ad inseguire o farsi recuperare quei punti di vantaggio nel terzo set possono far pensare a momenti di black out e di poca concentrazione, ma ciò che veniva percepito dagli spalti era una squadra smorzata, a cui mancava la carica per prendersi i punti. Probabilmente hanno giocato un ruolo pure la stanchezza e la pressione per aver giocato due partite molto ravvicinate. Siamo comunque fiduciosi di rivedere già dalla prossima gara una Cip-Ghizzani più combattiva e consapevole.

Anche la settimana che viene vedrà la squadra di Tagliagambe impegnata in due gare a distanza di pochi giorni: mercoledì il recupero con Montebianco alla Palestra Enriques, mentre sabato sarà la volta della trasferta contro Volley Insieme Rossoblu.