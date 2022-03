Fi-Pi-Li, oltre 5 milioni per i lavori tra Montelupo e Empoli Est: niente cantiere d'estate

Tornano i lavori in Fi-Pi-Li, il cantiere sarà tra Montelupo e Empoli Est. Ciò significa che torneranno anche le code, ma c'è una buona notizia: a luglio, agosto e settembre le quattro corsie saranno libere. La Regione Toscana ha deciso di investire 5,35 milioni di euro sulla superstrada e i lavori inizieranno il 23 marzo. Sarà rifatto l'asfalto, che diventerà drenante e fonoassorbente, con un sistema migliore di raccolta di acque piovane, saranno rifatti anche i guard rail e i new jersey.

La differenza rispetto al lotto vicino a Ginestra di circa due anni fa sta sia nella turnazione dei lavori, sia nel cronoprogramma. Innanzitutto i lavori saranno diurni, dalle 8 alle 17, e anche notturni, con turno dalle 22 alle 6. Inoltre, come detto, d'estate le corsie saranno libere. Una prima tranche del cantiere sarà dal 23 marzo al 9 aprile, una seconda dal 30 aprile fino al 30 giugno e l'ultima dal 1 ottobre al 4 novembre.

Tra Montelupo e Empoli Est corrono circa tre chilometri di superstrada, in uno dei tratti più percorsi di tutta la Firenze-Pisa-Livorno. Questo pezzo di strada sarà diviso in due parti, una da 1,1 km più vicina da Montelupo e una da 1,9 km più verso Empoli. Prima i lavori saranno fatti sulle corsie centrali e poi su quelle laterali. La prima fase riguarda la demolizione del jersey centrale, poi saranno predisposte infrastrutture idrauliche per la raccolta e lo smaltimento delle acque. Dopo questa prima fase di un mese, il lavoro sarà spostato sulla semi-carreggiata in direzione mare del tratto da 1,1 km fino a giugno. Dopo la pausa si riprende sulla semi-carreggiata del medesimo tratto ma in direzione Firenze. Poi si andrà a lavorare sul tratto da 1,9 km più verso Empoli con lo stesso modus operandi, ovvero prima la chiusura delle corsie di sorpasso e poi di quelle laterali.

Chi vorrà scansare le inevitabili code potrà usufruire della Tosco Romagnola nei territori di Montelupo e Empoli. Per i mezzi pesanti invece c'è una novità che riguarda la Bientinese, la strada che collega Pontedera e Altopascio e che tornerà percorribile per i camion: così chi vorrà evitare il tratto trafficato di Fi-Pi-Li potrà andare a Altopascio a prendere l'A11.

"Sarà un anno non facile. Abbiamo già provato disagi col primo lotto che ha creato un sovraccarico importante di traffico nel nostro comune. Ci saranno lamentele e polemiche ma è un intervento che aumenta la sicurezza di una strada strutturalmente vulnerabile, è importante che si facciano questi lavori e che i cittadini comprendano che ci troveremo di fronte a una superstrada migliore. Qui si mitiga il rischio stradale, si fa prevenzione" ha detto Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino. Angela Bagni, sindaca di Lastra a Signa, ha aggiunto: "Mi fa molto piacere un intervento così importante. Si parla di prevenzione sull'arteria principale di collegamento tra costa e Firenze. Abbiamo vissuto la frana recentemente, ma c'è stato impegno massimo da parte della regione come in questo caso".

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha aggiunto: "Sono lavori di ripavimentazione e riasfaltatura e non solo, sono grandi lavori di sicurezza. Siamo impegnati in prima persona e stavolta abbiamo un efficace sistema di turnazione dei lavori". Gli ha fatto eco l'assessore regionale Stefano Baccelli: "L'idea di sospendere per il periodo estivo è per non creare traffico, ma faremo un monitoraggio in itinere per lavorare senza creare disagi per la circolazione dei veicoli".