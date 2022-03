Lavori per la sistemazione di via Baccio da Montelupo

Alcuni mesi fa a Montelupo Fiorentino, a causa di una fuga di gas è stato effettuato un intervento di sostituzione di una condotta principale in via Baccio da Montelupo.

In un primo momento la strada è stata solamente asfaltata nell'attesa che arrivassero le nuove pietre, nei prossimi giorni si procederà alla sistemazione della pavimentazione.

Il cantiere occuperà quasi tutta la carreggiata e per questa ragione dal 23 marzo al 14 aprile via Baccio da Montelupo sarà chiusa nel tratto compreso tra via del Crocifisso e via San Giuseppe.

La viabilità alternativa prevede l'accesso in via San Giuseppe da via Malmantile con senso unico di marcia in direzione via Tassinari.

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti porta a porta i residenti nel tratto interessato dai lavori dovranno depositare i contenitori all'inizio e alla fine del cantiere.