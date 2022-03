Lavori sulla Sp 64 'Certaldese II': senso unico alternato regolato

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sp 64 "Certaldese II" un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, dal km 0+000 al km 7+800 circa, nei Comuni di Gambassi Terme e di Certaldo), dal giorno 22 marzo al 15 aprile 2022, in orario 00/24, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. L'intervento di asfaltatura prevede una spesa di circa 646 mila euro.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze