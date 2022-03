L'Use Computer Gross allunga la sua serie positiva a cinque vittorie: battuto Borgomanero

E cinque. L'Use Computer Gross allunga la sua serie positiva passando sul campo di Borgomanero per 62-67 e continuando così a guardare in alto visto che la zona calda della classifica si allontana sempre di più. La partita si snoda secondo quel copione che coach Corbinelli aveva ipotizzato nel presentare la gara, ovvero con la formazione di casa da temere visto il basket che gioca e gli strappi di cui è capace. Ed è quest'ultimo aspetto che fa sudare freddo i biancorossi che, dopo aver tenuto in mano le redini della partita fino al riposo, incassano alla ripresa delle danze un parziale di 25-9 che fa temere per il risultato finale. Ma è proprio in questa fase che la squadra fa vedere di essere maturata e cresciuta, tanto da controllare nel finale e portare a casa due punti molto importanti. Il tutto alla vigilia di un doppio derby interno (sabato con San Miniato, quello successivo con la Pl Livorno) che potrebbe essere uno snodo importante della stagione.

Le squadre, dopo le schermaglie inziali, prendono a punzecchiarsi e la Computer Gross fa capire di essere in serata andando sul 10-7 e chiudendo il primo parziale sul 12-19. Il primo strappo arriva alla ripresa del gioco quando Antonini, Guerra, Restelli e Sesoldi arrivano a doppiare gli avversari (17-34) andando al riposo lungo sul 23-42. Alla ripresa ecco che i timori di coach Corbinelli arrivano puntuali. La frazione si chiuderà sul 25-9 ed al 30' siamo 48-51 con l'inerzia, inevitabilmente, nelle mani dei giovani padroni di casa. Ancora Antonini da ossigeno col 50-63 al 36’, ma Borgomanero di arrendersi non ne vuol sapere tanto da rientrare sul 56-63 con 3 minuti alla sirena. Quando Cecchi schiaccia il 62-65 con 33” sul cronometro, arriva il fallo su Guerra ed il play non sbaglia segnando quei punti che valgono la vittoria. La quinta consecutiva.....



62-67



CIPIR COLLEGE BORGOMANERO

Diouf 1, Ferrari A. 16, Boglio 13, Jovanovic 3, Ghigo, Nwohuocha 4, Airaghi 6, Rupil 12, Loro 5, Attademo, Cecchi 2, Ferrari F. ne. All. Di Cerbo

USE COMPUTER GROSS

Guerra 12, Antonini 14, Cerchiaro ne, De Leone 8, Balducci, Berti 5, Pianegonda 5, Sesoldi 5, Restelli 18, Landi ne. All. Corbinelli (ass. Puschi/Cappa)

Arbitri: Gallo di Monselice e Rodi di Vicenza

Parziali: 12-19, 23-42 (11-23), 48-51 (25-9), 62-67 (14-16)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa