Occupazione viale Corsica e scontri a Firenze, arresti convalidati per 4 manifestanti

Sono stati convalidati gli arresti dei quattro manifestanti bloccati sabato scorso a Firenze dalle forze dell'ordine per i disordini avvenuti durante il corteo di protesta contro lo sgombero dello stabile occupato in viale Corsica, avvenuto il 15 marzo. Negli scontri otto poliziotti sono rimasti contusi.

Ai quattro, tutti elementi appartenenti all'area anarco-autonoma, già conosciuti alle forze dell'ordine e residenti nell'area di Firenze, sono stati contestati, a vario titolo, i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, travisamento, lancio di oggetti pericolosi e possesso di oggetti atti a offendere.

Per questo è stato disposto il divieto di dimora nel territorio del comune di Firenze per una 31enne, mentre per gli altri tre arrestati è scattato l’obbligo di firma.

Un quinto manifestante, infine, è stato denunciato.