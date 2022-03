San Miniato investe nel trasporto scolastico: inaugurato il nuovo scuolabus

C'è un nuovo scuolabus per il comune di San Miniato. È marchiato Mercedes, è di un giallo acceso ed è pronto per essere utilizzato da tutte le scuole del comune, ha una capienza di 30 posti più 3 di servizio. È l'ottavo scuolabus per San Miniato, che annovera 633 studenti e studentesse tra asilo, elementari e medie che usufruiscono del servizio. Un pulmino in media a San Miniato percorre in un anno quasi 20mila chilometri. Sono sette invece gli autisti del comune.

Il nuovo mezzo è stato acquistato dal Comune con un investimento da 73mila euro. L'inaugurazione è avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 21 marzo, in piazza Biagi a Ponte a Egola con tanto di giro di prova con bambini e bambine della scuola dell'infanzia. Una mattinata variopinta che segna anche una delle prime uscite dell'anno per gli alunni della scuola pontaegolese.

"Il servizio è capillare lungo i 102 chilometri quadrati del comune. Il trasporto fa parte di un percorso anche dei servizi sociali, è importante. Abbiamo tenuto botta coi trasporti nemmeno col Covid, gli autisti non si sono mai fermati neppure nel lockdown, si sono messi a disposizione delle scuole e hanno aiutato la popolazione. Non abbiamo mai lasciato bambini a piedi per le morosità, che comunque sono molto basse, inoltre non abbiamo alzato i prezzi nonostante il caro carburanti" hanno affermato il sindaco Simone Giglioli e l'assessora Giulia Profeti.

Per quanto concerne i costi di gestione, il trasporto scolastico nel 2021 ha inciso per poco più di 500mila euro sulle casse comunali (per la precisione 512.427,21 euro). I costi coprono il personale (circa 232mila euro), le tasse, la sanificazione, la manutenzione e il carburante. La tariffa annuale massima per chi usufruisce per cinque giorni del servizio andata e ritorno è di 264 euro.