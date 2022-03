Scalò l'albero di Natale di Paladino: Pisvejc paga ed estingue il reato

Ha deciso di pagare, Vaclav Pisvejc, noto imbrattatore seriale conosciuto per aver colpito alla testa con un quadro Marina Abramovic nel 2018 e per aver dato alle fiamme l’11 marzo scorso il drappo nero che copriva la copia del David in piazza Signoria, azione che gli è valsa l’arresto.

In mezzo a queste due “performance”, come le ha definite il suo avvocato difensore, tante altre azioni: nel gennaio del 2020, infatti, si arrampicò sull'albero di Natale in ferro opera dell'artista Mimmo Paladino, installato in piazza, in piazza Santa Maria Novella, per attirare l'attenzione dei passanti.

Almeno in quest’ultimo caso, Pisvejc se la dovrebbe cavare con poco: accusato di procurato allarme, ha deciso di ricorrere all'oblazione, estinguendo il reato con il pagamento di 258 euro.