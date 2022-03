Si allontana da un incidente in A12, poi muore travolto da un treno. Intorno al 36enne migliaia di euro

Un uomo, 36 anni, residente a Massa Carrara anche se di origine genovese, è stato travolto da un treno nel tratto ferroviario tra Sestri Levante e Riva Trigoso, a 500 metri dalla stazione. L'incidente è avvenuto la notte scorsa pochi minuti prima della mezzanotte. Intorno al corpo sarebbero stati trovati migliaia di euro volati via da due buste che l'uomo aveva con sé. Sull'incidente ci sono ancora molti aspetti da capire: l'uomo poco prima si era allontanato da un incidente stradale nei pressi del casello autostradale dell'A12, e la Polstrada lo stava cercando; la morte non sarebbe stata causata da altre persone, ma non sono escluse nessuna delle ipotesi. Sul posto militi della Croce Rossa rivana, carabinieri, polfer e polstrada.