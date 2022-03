Tabaccaio di Carrara travolto da un treno in Liguria

Tragico incidente per un tabaccaio di Carrara, Manuel Pronzato. L’uomo, 36 anni, è stato travolto e ucciso la scorsa notte nel tratto ferroviario tra Sestri Levante e Riva Trigoso, mentre stava camminando lungo i binari.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria, il carrarese, dopo aver trascorso la giornata con i genitori a Genova, avrebbe avuto un incidente stradale all'altezza di Recco, in cui è rimasta ferita lievemente una donna, ma avrebbe proseguito il suo viaggio fino a Sestri Levante. Lì l’auto si sarebbe fermata, forse a causa proprio del precedente scontro; Pronzato si dirige quindi verso la stazione ferroviaria per prendere un treno, ma in Liguria ieri era in vigore uno sciopero.

L’uomo allora decide di incamminarsi lungo i binari e a circa 500 metri dalla stazione di Riva Trigoso l'intercity Milano-Siracusa lo travolge. Nell’ impatto sono state disperse nei pressi anche diverse centinaia di euro che aveva.

L'indagine è stata condotta dai carabinieri di Sestri Levante, dagli agenti polfer e della polizia stradale. Nel pomeriggio è avvenuto il riconoscimento da parte dei genitori.