Teatro fra le generazioni: spettacoli ed incontri per ragazzi e giovani

La XI edizione di Teatro fra le generazioni, che si svolgerà a Castelfiorentino da domani martedì 22 a venerdì 25 marzo, si conferma in Toscana come il più significativo cantiere multidisciplinare legato al teatro d'innovazione per le nuove generazioni.

Spettacoli rimasti nelle casse degli attori per più di un anno che possono finalmente vedere la luce di un festival.

«Il nostro cartellone indica differenti strategie sceniche scelte per dialogare con la platea- spiega Renzo Boldrini, direttore della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, che da undici anni organizza la manifestazione- Un programma che vuol ribadire che quel fra nel nome del festival non un è escamotage linguistico, ma l’indicazione di un’operatività possibile immaginando che un teatro attraversi varie platee anagrafiche e pubblici».

Il cartellone della manifestazione offre cinque giorni di programmazione, ventisette appuntamenti, cinque prime nazionali, ventotto compagnie teatrali e decine di ospiti, con perfomance teatrali, incontri e workshop, che si terranno nelle varie location del complesso del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Gli spettacoli indagano vari linguaggi scenici (teatro, performance multimediale, teatro di figura) che complessivamente si rivolge agli spettatori più piccoli, ai giovani e al pubblico intergenerazionale delle famiglie e coinvolge artisti e compagnie provenienti da molte regioni italiane: i padroni di casa della compagnia residente Giallo Mare Minimal Teatro; TPO; Sacchi di Sabbia, Teatro evento e Zaches Teatro, La luna nel letto; Teatro sociale di Como/Aslico; Fondazione sipario toscana/ teatro Linguaggi Creativi, Artevox teatro; Associazione teatro giovani/Teatro pirata; Officine Tok; Catalyst; Progetto Animateria del Teatro Gioco vita e Teatro del Drago; Compagnia Stilema Uno Teatro; Drogheria Rebelot /Biboteatro; Pem/Trioche; Css Teatro d’Innovazione del Friuli Venezia Giulia; Piccionaia/Agrupacion Serrano; Valentina Lisi e Nadia Milani.

Teatro fra le generazioni, fino dalla sua prima edizione, si è contraddistinto come luogo di dibattito e confronto sui vari aspetti organizzativi, artistici, progettuali e resta una manifestazione unica in Toscana, che intende consolidare il ruolo della Regione Toscana come territorio storicamente attento alle politiche ed alle attività artistiche legate alla platea delle nuove generazioni, le scuole e alle famiglie. Un’attenzione istituzionale e culturale che oggi, in una mutata geografia del panorama teatrale regionale, trova nella residenza interprovinciale di Giallo Mare Minimal Teatro un laboratorio progettuale di qualità.

· La residenza interprovinciale di Giallo Mare Minimal Teatro

Dal 2013, grazie all’applicazione della L.R. 21/10, la Regione Toscana si è dotata di un sistema di Residenze teatrali diffuso su tutto il territorio regionale. Già nel 2010 è stato firmato un protocollo d’intesa pluriennale di sostegno alla residenza interprovinciale di Giallo Mare Minimal Teatro fra i comuni di Castelfiorentino, Empoli, Santa Croce sull’Arno e Vinci, l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e la compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro, con la supervisione della Regione Toscana.

In questo quadro di azione e collaborazione artistico - istituzionale è nato, nel 2011, Teatro fra le generazioni.

· Gli spettacoli

Fra gli spettacoli ne segnaliamo alcuni tutti al Tetro del Popolo in prima nazionale: martedì 22 marzo alle 17 la compagnia Tpo presenta Il brutto anatroccolo; mercoledì 23 marzo alle 10 Briciole di felicità un progetto di Artevox Teatro, produzione Fondazione Sipario Toscana/Teatro Linguaggi Creativi, alle 14.00 Papero Alfredo, produzione di Associazione Teatro Giovani/Teatro Pirata; infine giovedì 24 marzo alle 9.30 La filastrocca della vita della compagnia Stilema Uno Teatro, venerdì 25 alle 9.30 e 11.30 La bella addormentata del CSS Teatro d’innovazione del Friuli Venezia Giulia.

Gli spettacoli proposti in orario serale sono: martedì 22 marzo al Teatro del Popolo alle 21.30 Dolce Cenerentola di Teatro Sociale di Como/Aslico, mercoledì 23 alle 21.30 al Ridotto del Teatro del Popolo Sette a Teb, della compagnia Sacchi di Sabbia; giovedì 24 marzo alle 21.30 PapagHeno e PapagHena della compagnia PEM/Trioche.

· Crediti

Il cantiere Teatro fra le generazioni è promosso da Giallo Mare Minimal Teatro, Regione Toscana, Comune di Castelfiorentino, Fondazione Teatro del Popolo, Banca Cambiano 1884 s.p.a e Residenze artistiche toscane RAT.

La direzione artistica ed organizzativa è di Giallo Mare Minimal Teatro all’interno del progetto complessivo di residenza teatrale.

· I luoghi

Gli eventi si terranno a Castelfiorentino al Teatro del popolo, alle sale espositive (piazza Gramsci, 80) e al Ridotto del Teatro del Popolo (piazza Gramsci,77), ex oratorio San Carlo (via Testaferrata 33) e la palestra di via Roosevelt.

· Informazioni e biglietti

L’ingresso agli spettacoli è di €2, prenotazione obbligatoria a info@giallomare.it.

Gli organizzatori gestiranno le presenze agli spettacoli nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli anti covid.

Per informazioni Giallo Mare Minimal Teatro tel. 057181629, Teatro del Popolo tel. 0571633482.

Il programma della manifestazione è consultabile sul sito www.giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro