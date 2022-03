"Think Act Share", giovani protagonisti dell'inclusione con il progetto un Parco di idee

Un open day per toccare con mano come ogni forma di cultura possa diventare uno strumento per stare insieme senza differenze e senza barriere e come ognuno possa dare il suo contributo perché questa prospettiva si concretizzi. Sabato 26 marzo 2022, a partire dalle 16 al Parco Libera Tutti in via di Canonica, spazio a "Think Act Share", un'occasione imperdibile per conoscere il vivace cartellone di laboratori gratuiti gestiti dalle associazioni di Certaldo dove le attività sportive, ricreative o artistiche mettono al centro l'inclusione.

L'iniziativa rientra in "Un parco di idee", progetto cofinanziato dall'Autorità Regionale per la partecipazione Toscana e dal Comune di Certaldo e gestito da Narrazioni Urbane: ha come obiettivo approfondire con ragazze e ragazzi dai 14 ai 29 anni di età il tema dell'inclusione sociale. Al termine del percorso partecipato, gli stessi partecipanti arriveranno a progettare e realizzare delle attività inclusive che saranno quindi inserite nel contesto del Parco Libera Tutti, spazio verde attrezzato pensato proprio come area di incontro e di gioco per tutti. Co-progettare e sperimentare insieme, questi i passaggi chiave affidati a ragazze e ragazzi del territorio con il supporto di alcune delle associazioni che fanno parte del Tavolo permanente per il Parco Libera Tutti.

Nel pomeriggio di sabato, saranno presentati i laboratori e sarà possibile iscriversi a uno o più percorsi tematici di co-progettazione in cui imparare a fare inclusione attraverso lo sport, la musica, la danza, il gioco e molto altro, così da vivere un'esperienza formativa creativa e originale. Entrando nel dettaglio, i laboratori che verranno presentati sono sei: "Culture in ritmo" a cura di Misericordia Certaldo, "Fanne pArte" a cura dell'associazione Polis, "Let's be Flash...Mob" a cura di Kineses - Centro studi danza e movimento, "Crush Volley" a cura di AP Pallavolo Certaldo, "Cinture nere di inclusione" a cura di CKS Karate e "CRI'n game" a cura di Croce Rossa Certaldo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 328 8476320 oppure inviare una mail all'indirizzo nu@narrazioniurbane.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa