Triathlon Giovanile nelle aree di Empoli e Firenze

Il Triathlon è uno sport in continuo movimento, anche tra i giovani, e parlare di questo sport in Toscana, vuol dire anche confrontarsi con società storiche come Firenze Triathlon.

"Firenze Triathlon è una realtà storica in Toscana – afferma il presidente Max Lenci (ndr), nata nel 1997 quando si affilia alla Federazione Italiana Triathlon (Fitri), per presentare i suoi primi atleti alle gare. In oltre 25 anni di storia, la società è cresciuta ed oggi conta oltre 100 atleti tesserati, ed un palmares di tutto rispetto, con molti titoli assoluti e di categoria, un settore paratriathlon (nel 2021 ha un suo atleta alle olimpiadi di Tockyo), ed un settore giovanile".

E’ proprio su questo settore, sui giovani, che la società ha deciso di puntare, con un progetto ambizioso ed uno staff di tutto rispetto, guidato dal DS Fabio Ninci.

"Il progetto Giovanile che la società ha messo in campo – afferma Gianni Mosella, responsabile del giovanile per la società (ndr), dà la possibilità ai giovani dai 6 a 19 anni di allenarsi per questo fantastico sport in tutta tranquillità, e può contare su due Gruppi Sportivi, che fanno centro logistico su Empoli e Firenze. In ognuno dei due gruppi di allenamento la società mette a disposizione spazi acqua dedicati e strutture per gli allenamenti di bici e corsa in maniera da garantire la massima sicurezza e professionalità, con uno staff tecnico preparato e ben coordinato dal DS. Non mancano collaborazioni strette con le società di nuoto, bici e corsa (come Podistica Empolese, Prosport, Itala 1907, Amici del Nuoto Firenze, ecc.), per garantire ai giovani atleti la massima possibilità di crescita, con esperienze anche nei singoli sport per chi è disponibile (con prevalenza per il nuoto, e corsa)".

"In questo periodo abbiamo iniziato le gare di Duathlon (corsa-bici-corsa) del Circuito Centro Italia di Triathlon Giovanile – afferma il DS Fabio Ninci (ndr), con la trasferta di domenica scorsa a Narni (Duathlon Cross), circa 240 partecipanti, ottenendo molti buoni piazzamenti, tra cui un terzo posto cat. Junior con Yuri Puccioni, un 5to posto cat. Youth A con Camilla Lisi, ed un 5to posto cat. Esordienti con Lucilla Bondi. Tutti gli altri ragazzi, Stella, Arianna, Sofia, Giulio, Ettore, Dario, Allegra, Veronica, hanno concluso con buoni risultati. Il progetto prevede poi l’allestimento di un settore under 23"

Per tutti i giovani interessati a praticare questo sport e che risiedono nelle aree di Firenze ed Empoli, potete contattarci per avere informazioni agli indirizzi riportati su http://www.firenzetriathlon.com/giovanile/ ed alla mail firenzetriathlon@hotmail.com.

In questo periodo è previsto un periodo di prova gratuito!!

Fonte: Firenze Triathlon asd