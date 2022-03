Tubo rotto alla “Salvemini-La Pira” di Montemurlo: aule allagate

Brutta sorpresa questa mattina per gli studenti della scuola media “Salvemini-La Pira” di Montemurlo, che al momento di entrare hanno trovato diverse classi allagate a causa della rottura di un tubo dell'acqua dei bagni del terzo piano.

Il guasto è avvenuto durante il fine settimana, quando la scuola è chiusa. La perdita è stata ingente, perché l'acqua ha continuato a fuoriuscire dalle tubazioni per due giorni consecutivi. Dal terzo piano l'acqua si è infiltrata nei solai ed ha allagato anche le aule del secondo e del primo piano. Non ci sono danni a materiali scolastici ma comunque questa mattina gli studenti dell'ala della scuola, rimasta coinvolta nella perdita, non sono stati fatti entrare e sono dovuti ritornare a casa. Sul posto sono prontamente intervenuti i tecnici comunali e di Consiag Servizi Comuni che, dopo aver chiuso l'acqua, si sono messi al lavoro per riparare la perdita della tubazione dei bagni del terzo piano.

"Le verifiche sono ancora in corso e stiamo lavorando per garantire la sistemazione dell'edificio e delle varie aule interessate dal guasto. - spiega il sindaco Simone Calamai – Se tutti i riscontri daranno esito positivo, da domani, 22 marzo, anche gli studenti della zona interdetta, potranno rientrare normalmente in classe".

Sul posto per tutta la mattina è stata presente anche la preside dell'istituto comprensivo “Margherita Hack”, Maddalena Albano.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa