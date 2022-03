Un 30enne di origini somale, ieri intorno alle 21 nel centro di Firenze in piazza del Carmine, in evidente stato di ubriachezza ha infastidito il personale e alcuni clienti di un locale. Sul posto sono intervenuti per riportare l'ordine gli agenti della squadra volante ma il somalo ha opposto resistenza anche a loro. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato anche sanzionato per ubriachezza.