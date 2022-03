“Valdera per Ucraina”, sette comuni per aiutare i bambini ucraini

Si susseguono in questi giorni le richieste di aiuto e assistenza che arrivano dall’Ucraina dove è tuttora in corso un conflitto che continua a seminare distruzione ed a mettere a repentaglio la vita delle persone. La brutalità della guerra è ancora più insostenibile quando a farne le spese sono civili e, in particolar modo, bambini inermi.

Di fronte a tragedie del genere non si può restare indifferenti. Così, come è accaduto del resto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, i comuni dell’Unione Valdera hanno fatto squadra e lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere progetti dedicati ai minori da parte di associazioni internazionali e nazionali.

Tutti i cittadini che desiderano fare qualcosa per garantire un futuro più accettabile ai bambini ucraini possono aderire alla campagna “Valdera per Ucraina” promossa dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera.

Per sostenerla è sufficiente inviare un bonifico bancario a questo IBAN con la causale “Valdera per Ucrina”: IT 10 F 07601 14000 001059963528. Ogni contributo può fare la differenza.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa