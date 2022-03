Via delle Bagnese, riapertura in vista a Scandicci

Proseguono i lavori di messa in sicurezza e ripristino del muro privato in via delle Bagnese. La strada è chiusa da inizio marzo per il cedimento di muro di contenimento di proprietà privata all’altezza del ristorante Bibe. In questi giorni la ditta incaricata dal proprietario è andata avanti con le lavorazioni realizzando il getto in cemento armato del nuovo muro che sarà completato con il rivestimento in pietra.

Oggi l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti ha fatto il punto con i tecnici e l’impresa: i lavori dovrebbero concludersi nel finesettimana con riapertura della strada alla circolazione lunedì prossimo.

Fino ad allora si ricordano gli itinerari alternativi per Scandicci; prima di tutto l'autostrada, poi l'itinerario via Senese-viale Petrarca-viale Aleardi-piazza Gaddi-via dei Vanni-viale Talenti-viale Nenni. Per agevolare questo itinerario sarà revocata la corsia preferenziale in via Senese in modo da alleggerire via del Gelsomino verso viale del Poggio Imperiale. Oppure anche via Volterrana-via di Vingone nel Comune di Scandicci.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa