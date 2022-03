Violenza, a Vinci un evento contro i femminicidi

Un evento incentrato sul tema della violenza sulle donne e sul femminicidio: lo organizza il Comune di Vinci (Firenze) il 24 marzo alle 21.15 alla Casa del Popolo di Sovigliana (via Empolese 282). L'iniziativa ha il titolo “Violenza sulle donne e femminicidio: quali strumenti, metodi e criteri per contrastare?” ed è stata organizzata dall'amministrazione comunale.

A moderare la serata la caposervizio regionale de “Il Tirreno” Ilaria Bonuccelli. Ricco il parterre di relatori: tra questi la senatrice Valeria Valente, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, uno dei massimi esperti del settore.

Parteciperanno anche Eleonora Gallerini, Angela Schiavetti e Maria Chiara Bellini, rispettivamente presidente, avvocata e psicologa del Centro aiuto donna Lilith, il centro antiviolenza presente nell'area dell'Empolese-Valdelsa.

Per il Comune interverranno il sindaco Giuseppe Torchia per i saluti e la vicesindaca, con delega alle pari opportunità Sara Iallorenzi, che darà il via ai lavori.

“L'obiettivo della serata è avviare una riflessione, un confronto tra chi è competente, a livello nazionale, dal punto di vista legislativo e chi invece lo è dal punto di vista operativo-territoriale - ha spiegato Iallorenzi -. E' una bella opportunità, su un tema che purtroppo è sempre più attuale e su cui è necessario fare attente valutazioni”.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0571 933285 o inviare una mail all'indirizzo ufficioturistico@comune.vinci.fi.it: l'accesso alla serata è consentito in osservanza delle vigenti regole anti Covid-19.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa