Abc sul parquet della Virtus Siena: gialloblu in cerca della rivincita

Nel secondo dei tre impegni in sette giorni, che si concluderanno sabato al PalaBetti contro la capolista Gema Montecatini, l’Abc Solettificio Manetti si appresta a far visita alla Virtus Siena, da cui è attesa domani alle ore 21.15 per l’undicesima giornata del girone di ritorno (arbitri Panelli di Montecatini, Salvo di Pisa). Una gara delicata come tutte quelle che separano i gialloblu dal termine della regular season (sei in totale), con l’Abc che proverà a riscattare la sconfitta subita all’andata (67-78 il finale al PalaBetti) ad espugnare un PalaVivaldi che, proprio come il Capitini di Agliana, è spesso risultato tabù.

Sulla scia della netta vittoria casalinga ai danni del Don Bosco Livorno, terza consecutiva, i gialloblu andranno dunque in cerca del quarto squillo a distanza ravvicinata per proseguire la corsa verso l’obiettivo del quarto posto. E, proprio come nel caso di Livorno, l’errore da evitare è quello di affidarsi alla classifica. Perché di fronte a se l’Abc troverà una Virtus che, reduce da tre ko consecutivi, sarà fermamente determinata a tornare alla vittoria per mantenere vive le speranze playoff, a maggior ragione in casa propria.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa