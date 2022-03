Asfalto in completamento a Marginone per via di Montecarlo

Via di Montecarlo, a Marginone: al via i lavori per il completamento dell’asfaltatura. Sono infatti pronti a partire i lavori per terminare l’asfaltatura di via di Montecarlo, nel tratto che dalla chiesa arriva fino a dopo il cimitero. Un intervento di circa 60 mila euro che completa la riqualificazione della strada iniziata mesi fa.

«Passo dopo passo - commenta l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei - portiamo avanti l’operazione di restyling delle nostre strade. Un’operazione importante che ci restituisce strade non solo belle, ma anche sicure. Un’operazione, ancora, che intendiamo condurre “a tappeto”. A breve, infatti, partirà la gara per assegnare i lavori di asfaltatura di via della Repubblica, per un importo complessivo di ulteriori 60mila euro. Prossimamente, inoltre, daremo il via ad altri cantieri per riqualificare ancora nuovi chilometri di strada».

Fino al 1° aprile, tra le 7.30 e le 18, e comunque fino a fine lavori, sono istituiti i divieti di sosta e transito in via di Montecarlo. La viabilità sarà deviata su via di Poggio, ma il transito sarà comunque sempre garantito ai residenti, al personale e agli utenti della scuola dell’infanzia di Marginone e ai mezzi di soccorso e di polizia.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa