Aveva vestiti rubati in zona San Donato, denunciato 25enne

Aveva nello zainetto capi di abbigliamento per i quali non ha saputo dare spiegazioni o mostrare lo scontrino dell’avvenuto acquisto. Per questo è stato denunciato dalla Polizia Municipale a Firenze. Si tratta di un 25enne straniero.

L’episodio risale a venerdì scorso quando, una pattuglia del Reparto di Rifredi in servizio nella zona commerciale di San Donato è stata avvicinata dall’addetto alla sicurezza di un negozio.

Questi ha segnalato agli agenti due persone presenti nell’attività commerciale e che, con fare sospetto, si stavano avvicinando all’uscita.

La pattuglia ha individuato la coppia, un uomo con uno zainetto e una donna, fermandola poco fuori il negozio. Si trattava di uno straniero di 25 anni e di una giovane fiorentina; nello zaino gli agenti hanno trovato diversi capi di una nota marca di abbigliamento per i quali l’uomo non ha saputo spiegare l’origine o mostrare lo scontrino dell’avvenuto acquisto. Durante la perquisizione è stato rinvenuto anche un trincetto.

Il 25enne è stato accompagnato presso la sede del reparto e fotosegnalato: è risultato non in regola con le norme sull’immigrazione e già noto alle forze dell’ordine.

È stato denunciato per ricettazione, porto di oggetti atti a offendere e violazione delle normative sull’immigrazione; per la merce e il trincetto è scattato il sequestro. Sabato pomeriggio i capi di abbigliamento sono stati restituiti al titolare del negozio come disposto dal pubblico ministero.