Quarantacinque anni di Berlinguer ti voglio bene, una targa al circolo 'del ricreativo'

Giornata col “botto” Domenica 3 Aprile in occasione del 45° anniversario dell’uscita al cinema del più cult dei cult toscani Berlinguer Ti Voglio Bene con il mitico ed il sempre amato Carlo Monni.

Si inizia al mattino alle ore 10.00 con un tour sui luoghi che hanno reso la pellicola di Bertolucci senza tempo: partendo dall’ex Centro Commerciale Pratilia dove i 4 amici sono lavoro nel cantiere, passando per la casa del Cioni, la chiesa di Don Valdemaro, un aperitivo al Circolo L’Unione di Vergaio fino a terminare il percorso al Circolo Renzo Degli Innocenti di Galciana in Via Andrea Costa 62 dove fu girata la mitica scena del ricreativo e dibattito. I partecipanti potranno grazie all’ausilio di Youtube rivedersi nel momento le scene del film.

Alle ore 12.30 alla presenza del Sindaco di Prato Matteo Biffoni, del presidente del Circolo Renzo Degli Innocenti Donatello Rosati, di Bruno Santini autore del libro “Sulle rotte di Berlinguer Ti Voglio Bene”, del mitico Sergio Forconi il “compagno” Vladimiro Tegoloni e Piero Querci l’attore interpreto la mitica scena che diede il via al dibattito sulla donna e l'omo che ci racconteranno alcuni divertenti aneddoti del film e di altri ospiti sarà posizionata all’ingresso dei locali una targa in ricordo del film.

La giornata proseguirà nei saloni del circolo con la presentazione del libro “Sergio Forconi. Uno spettacolo d’uomo.” insieme all’autore Alessandro Sarti e dello stesso Forconi prima del pranzo a tema che per l’occasione sarà accompagnato da vino rosso del ca*zo, un primo piatto con le penne al ragù “gaudioso” e secondo con la “maiala” al forno farcita con rigatino, insalata del campo della mamma del Cioni e dolcino (no ricotta e no yogurt un'è che l'ami troppo) che faranno da apertura al classico “ricreativo” con la t(r)ombola e dopo anche in base al famoso proverbio “Tira più un pelo di fi*a che du paia di bovi”do la parola alle signorine ecco il tema “pole la donna permettersi di pareggiare col l’omo? No. Si. S’apre il dibattito.” Per terminare con la proiezione del film.

Prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/302262885427 Per informazioni cinema@supercazzola.it