Bilancio Altopascio, Pd soddisfatto: "Per l'amministrazione di centrosinistra contano i fatti"

Con l'approvazione dei documenti di bilancio 2022-2024, entra nel vivo l'azione della nuova amministrazione D'Ambrosio.

In un contesto generale di gravi incertezze e di inedite difficoltà diffuse per molte famiglie e imprese, l'approvazione di questo bilancio ha una rilevanza concreta per il territorio. Nessun aumento delle tasse e delle tariffe comunali, attenzione alle fasce della popolazione più in difficoltà, implementazione dei servizi, prossimità al cittadino come per fare un esempio, lo sportello per attivazione spid, i nuovi stanziamenti per la gestione del nido comunale o del trasporto scolastico assunzioni per l'efficiente funzionamento della macchina comunale, opere pubbliche di importanza storica per il territori come ad esempio la realizzazione della scuola media di Altopascio e il palazzetto dello sport.

Sono i punti cruciali di questo bilancio che è stato approvato con il voto unanime della maggioranza che sostiene la Giunta D'Ambrosio Dobbiamo essere tutti consapevoli che le difficoltà e le incertezze colpiscono anche i Comuni italiani, che sono chiamati ad assicurare i servizi essenziali ai cittadini e alle imprese: aumenti del costo delle utenze, incremento dei prezzi delle materie prime, difficoltà nello svolgimento delle procedure concorsuali. Nonostante queste difficoltà il PD di Altopascio plaude al lavoro svolto dall'amministrazione contribuendo alla realizzazione del programma con il lavoro dei consiglieri PD Ilaria Sorini e Giovanni Pippi e del Vicesindaco Daniel Toci.

Fonte: Partito Democratico Altopascio