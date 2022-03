Capodanno fiorentino, gli appuntamenti di Musei Civici e MUS.E

In occasione del Capodanno Fiorentino, i Musei Civici Fiorentini e MUS.E organizzano per l’intero weekend – 25, 26 e 27 marzo - visite particolari che porranno l’accento sull’origine della festa e sul senso di “fiorentinità” che si lega a questa celebrazione.

Il Capodanno fiorentino, rievoca l’antica tradizione che richiamava in città migliaia di persone che accorrevano alla fiera e devotamente rendevano omaggio alla venerata immagine dell’Annunciata. L’origine di tale festa risale al Medioevo, quando fu scelto come inizio dell’anno civile il giorno 25 marzo, ricorrenza dell’Annunciazione da parte dell’angelo Gabriele. Nel 1582 entrò in vigore il calendario gregoriano che fissava il primo giorno di ogni anno al 1° gennaio, ma la città di Firenze continuò a celebrarlo il 25 marzo - “ab concetione Christi” o “ab incarnatione Christi”, cioè dal concepimento di Cristo - fino al 1749.

Per l’occasione, sabato 26 marzo in Santa Maria Novella sarà possibile prendere parte a quattro visite speciali (alle 10, alle 11:30, alle 14 e alle 15:30; biglietti: €2.50 per i residenti città metropolitana o € 5.00 per i non residenti città Metropolitana oltre il biglietto di ingresso al museo) sull’iconografia dell’Annunciazione, meravigliosamente raffigurata in numerose opere del complesso domenicano, mentre per tutto il fine settimana (venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 marzo) sono in programma visite tematiche straordinarie, in orario serale (alle 20 e alle 21), presso il Museo Stefano Bardini e il Museo Novecento: le iniziative permetteranno di conoscere meglio le figure di Stefano Bardini e di Alberto della Ragione che, pur non nati fiorentini, seppero dedicare tanto alla città da permettere la nascita di due importanti musei. Particolare risalto sarà dato anche ad opere che hanno un profondo legame con la città di Firenze, come il famosissimo Porcellino di Ferdinando Tacca e i celebri scorci di Firenze immortalati da Ottone Rosai (Le visite guidate al Museo Novecento e Museo Bardini avranno il costo per tutti di € 5,00 oltre al biglietto di ingresso ai diversi musei: € 9,50 Museo Novecento, € 7,00 Museo Stefano Bardini). Non sono previste riduzioni o gratuità.

Il programma

L’Annunciazione a Maria: capolavori di Santa Maria Novella

Quando: Sabato 26 marzo ore 10:00, 11:30, 14:00 e 15.30

Dove: Complesso Monumentale di Santa Maria Novella

Per chi: giovani e adulti

Durata: 1h15’

Stefano Bardini: un palazzo e una galleria per la città

Quando: 25, 26 e 27 marzo ore 20.00 e 21.00

Dove: Museo Stefano Bardini

Per chi: giovani e adulti

Durata: 1h

Artisti e collezionisti per Firenze: le origini del Museo Novecento

Quando: 25, 26 e 27 marzo ore 20.00 e 21.00

Dove: Museo Novecento

Per chi: giovani e adulti

Durata: 1h