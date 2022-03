Caso Piscina, Picchielli (Lega): "Comune e Aquatempra si sono fatti sorprendere dall'emergenza"

Ieri si è tenuta l'audizione di Aquatempra e del Sindaco Barnini in commissioni congiunte I e III. La commissione segue quella del 17 febbraio con la stessa modalità durante la quale l'amministratore delegato di Aquatempra Manetti non aveva parlato di particolari criticità relativamente all'operato della società ed alle aperture delle piscine.

La sindaca ha parlato dei costi dell'energia che vanno a toccare pesantemente i bilanci ci del comune, ma già vedendo i primi aumenti avevo convocato la precedente seduta delle commissioni proprio per affrontare la cosa e Manetti non aveva espresso particolari preoccupazioni. Quindi comprendendo che una variazione di bilancio di 700-800mila euro sia veramente importante e la straordinarietà del momento, pensiamo che si potesse fare un piano di emergenza già ai primi sentori dei rincari energetici, cosa che non è stata fatta.

Il sindaco dice che ha avviato una riflessione in giunta, ma non ha ancora una data per la riapertura della piscina. Questo è anche perchè le risorse dovranno uscire dal bilancio libero e dell'accertamento dei residui. Questo è comprensibile ma era necessario avere già da prima chiare le varie opzioni che ad esempio sono state illustrate ieri da Manetti.

Manetti si "difende" dicendo che Aquatempra è una società in house e deve sottostare agli indirizzi espressi dagli enti pubblici soci della società. Ieri ha dichiarato che sono cambiate anche gli abitudini degli utenti rispetto al periodo pre-pandemia, con un 2022 più pensante del 2021 e del 2020. Ma nell'altra commissione aveva commentato che erano riprese le iscrizioni e la piscina stava tornando ad essere ampiamente utilizzata.

Quindi sicuramente le problematiche del momento ci sono e ci fanno anche capire la situazione, ma rimaniamo sorpresi dalla situazione descritta solo un mese fa che era completamente diversa e Manetti si dimostrava tranquillo anche quando gli chiedevo come sarebbero stati coperti questi aumenti del costo dell'energia. I problemi non sono stati solo quelli di cattiva comunicazione, ma proprio di organizzazione ed a quanto pare non è stata raccontata la verità e la situazione reale durante la commissione di un mese fa. Manetti

Gli scenari che ci ha prospettato oggi non possono venire fuori solo ora. Dovevano essere prospettati prima e la società Aquatempra e l'amministrazione si sono fatti sorprendere dall'emergenza.

Andrea Picchielli - Capogruppo Lega Salvini Empoli